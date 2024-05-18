Путин призвал провести оценку ущерба от паводков

Об этом президент заявил на встрече с главами МЧС и Минприроды

Владимир Путин призвал незамедлительно провести оценку ущерба от паводков. Об этом президент заявил на встрече с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым.

Лето, по словам Путина, пройдёт быстро. Затягивать с этим вопросом не надо, поэтому власти должны незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к окончанию летнего сезона заняться восстановлением жилого фонда.

"Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно всё это осушать - и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила", - приводит ТАСС слова Путина на встрече с министрами.

В этом году в России сложилась крайне тяжёлая паводковая ситуация. Десятки тысяч людей были вынуждены на время покинуть свои дома. В Сибири были затоплены большие территории и целые населённые пункты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"