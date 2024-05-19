Лена затапливает новые территории в Якутии

Спасатели начали эвакуацию местных жителей

В Якутии река Лена продолжает захватывать новые территории. Подтоплены даже те сёла, где до этого никогда не было наводнений.

Вода зашла в 13 населённых пунктов. Спасатели эвакуируют жителей на лодках, укрепляют земляные насыпи. В регион прибыли дополнительные аэромобильные группировки МЧС.

За сутки ледоход продвинулся больше чем на сто километров, заторы растянулись на четыре района. На наиболее опасных участках продолжают взрывать лёд, сообщает "ТВ Центр".

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