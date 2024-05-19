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В Хабаровском крае поймали агрессивную мартышку по кличке Гарик

11:17
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Обезьяна бросалась на людей

В Хабаровском крае поймали агрессивную мартышку, которая нападала на людей. Бегающую по пригороду Комсомольска-на-Амуре обезьяну заметили прохожие, сообщает "ТВ Центр".

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Она вела себя странно - сначала спокойно брала еду, когда её кормили, но потом кусалась. Примат по кличке Гарик уже неоднократно убегал от своей хозяйки. В этот раз женщина пропажу обезьяны даже не заметила.

Агрессивную мартышку удалось выловить экстренным службам. Сейчас она в питомнике. По предварительным данным, буйное животное доставило немало хлопот местным жителям. Одной пострадавшей пришлось зашивать губу, у других - царапины и раны на руках. Им всем назначены уколы от бешенства.

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