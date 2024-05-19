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Мобилизация по-украински: никто не хотел воевать

13:21
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Улицы городов опустели

Скандальный закон о мобилизации на Украине, вступивший в силу накануне, грозит окончательно подорвать экономику страны. Так, по данным The Financial Times, на грани закрытия оказался крупнейший украинский металлургический завод в Кривом Роге. Инициатива киевского режима оставила предприятие практически без рабочих рук.
До последнего украинца: в Незалежной вступил в силу скандальный закон о мобилизации

В Сеть выкладывают видео вмиг опустевших городов. Умирать за интересы шайки с Банковой и Запада граждане явно не готовы. Украинцы так боятся попасть на фронт, что готовы калечить себя прямо в центрах комплектования. В Одесской области мужчина перерезал себе вены в туалете военкомата. Его поймали на улице и забрали на глазах у жены и ребёнка.

Но обыкновенный фашизм даже по отношению к собственному населению режим Зеленского не спасёт. Те, кого впопыхах отлавливали по городам и сёлам, в ключевой момент просто не успеют вступить в бой.

Исполняющий роль верховного главнокомандующего в слабости своей армии обвиняет весь мир, мол, не подбросили вовремя денег и оружия. И очень обижается на любые намеки со стороны запада о том, что Россию победить невозможно. Ведь кураторы приказывали ему воевать до последнего украинца и обещали помочь.

Есть и наглядное подтверждение того, что на Украине перед законом о мобилизации все равны только на бумаге. В Одессе прошла закрытая вечеринка для неприкосновенных. Скачущие мужчины призывного возраста уверены: за ними не придут.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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