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Захвачен опорный пункт ВСУ в Харьковской области

11:54
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Националисты разместились в больнице

Российские войска на харьковском направлении занимают тактические высоты и вынуждают неонацистов бросать позиции. Поступают сообщения о взятии села Бугроватка, к востоку от Старицы, которую освободили накануне.

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И сегодня Минобороны показало кадры бывшего опорного пункта ВСУ в селе Стрелечья. Отсюда киевские радикалы наносили удары по Белгороду. Огневые позиции они разместили в детском саду, школе, библиотеке и даже в больнице.

В палатах лежит боекомплект и оружие западного производства, а в подвале оборудовали казарму. Судя по разбросанным вещам, ВСУ покидали свой опорный пункт в спешке, сообщает "ТВ Центр".

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