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16 человек пострадали при попадании дрона в автобус под Херсоном

11:39
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Один пассажир скончался

Мирный житель погиб в результате новой варварской атаки ВСУ в Херсонской области. Вражеский беспилотник ударил по микроавтобусу, сообщается о 16-ти раненых.

Работник ЖКХ погиб под Курском во время атаки дрона
Один человек погиб и один ранен при атаке дрона в Белгородской области

Также киевские радикалы атаковали село Петровка в Белгородской области. Госпитализированы два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ещё один украинский дрон упал на храм Сергия Радонежского в Новооскольском городском округе. Загорелась кровля. На месте работают пожарные расчёты.

Другой беспилотник сбили над селом Волоконовка. В результате падения обломков вспыхнула сухая трава. С огнём справилась пожарная дружина. Никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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