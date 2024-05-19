В Москве звучат мелодии победной весны

На фестивале "МОРФЕСТ - 2024"

Уникальный спектакль "Мелодии победной весны. Сверстникам посвящается" прошёл в Москве. Он рассказывает о важности исторической памяти, любви к своей родине и напоминает о традициях песенной военной культуры.

Это заключительное мероприятие юбилейного молодёжного музыкального фестиваля "МОРФЕСТ - 2024", который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В постановке история Великой Отечественной войны раскрывается через судьбы ребят - сверстников нынешних мальчишек и девчонок.

Перед зрителями выступили кадеты и артисты Детского театра юного актёра. Со сцены звучали всеми любимые патриотические песни и стихотворения известных поэтов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"