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Москвичей пригласили на торжества в честь недели святых жён-мироносиц

12:25
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Они проходят в Рогожской слободе

Познакомиться с духовными и культурными традициями русского старообрядчества можно в эти дни в Москве. В Рогожской слободе проходят торжества в честь недели святых жён-мироносиц.

Мероприятие по традиции посвящено событиям, более чем вековой давности: когда староверы получили равные права со всеми другими конфессиями.

Этим утром праздник начался с богослужения в Покровском соборе, сотни людей остались на Крестный ход. Также подготовлена обширная программа - выставки, ярмарка ремесел и исторические реконструкции.

Уже более 10 лет поддержку мероприятию оказывает столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей, сообщает "ТВ Центр".

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Старообрядческий праздник святых жен-мироносиц
Старообрядческий праздник святых жен-мироносиц
Старообрядческий праздник святых жен-мироносиц
Старообрядческий праздник святых жен-мироносиц
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