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Московский весенний велофестиваль поставил рекорд по числу участников

14:16
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Фестиваль проходил в ретростиле

Более 65 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале. Это - новый рекорд, сообщается на портале мос.ру.

Мэр Сергей Собянин рассказал, что для участников фестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Там выступили артисты, аниматоры и художественные гимнасты. В этом году фестиваль проходил в ретростиле.

Присоединиться к заезду могли все желающие. Для тех, кто хотел взять велосипед в аренду, городской прокат подготовил специальные условия.

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