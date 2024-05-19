Московский весенний велофестиваль поставил рекорд по числу участников

Фестиваль проходил в ретростиле
Более 65 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале. Это - новый рекорд, сообщается на портале мос.ру.
Мэр Сергей Собянин рассказал, что для участников фестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Там выступили артисты, аниматоры и художественные гимнасты. В этом году фестиваль проходил в ретростиле.
Присоединиться к заезду могли все желающие. Для тех, кто хотел взять велосипед в аренду, городской прокат подготовил специальные условия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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