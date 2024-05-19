В России прошёл полумарафон с синхронным стартом

Самый живописный маршрут - в Москве
Праздник спорта международного масштаба. Всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ проходит сегодня в России и дружественных государствах.
В нашей стране на дистанцию вышли 170 тысяч профессионалов и атлетов-любителей. В Москве - маршрут живописный. Участники смогут полюбоваться видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, МИД, деловой центр.
Разминку провели знаменитые спортсмены. Также организаторы подготовили фотозону и детскую развлекательную программу. В связи с забегом частично перекрыто автомобильное движение по Садовому кольцу и набережным, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"