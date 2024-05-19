ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России прошёл полумарафон с синхронным стартом

12:50
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Самый живописный маршрут - в Москве

Праздник спорта международного масштаба. Всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ проходит сегодня в России и дружественных государствах.

Легкоатлет Ахмадеев выиграл Московский полумарафон с новым рекордом
Юбилейный Московский марафон: как прошел главный забег страны

В нашей стране на дистанцию вышли 170 тысяч профессионалов и атлетов-любителей. В Москве - маршрут живописный. Участники смогут полюбоваться видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, МИД, деловой центр.

Разминку провели знаменитые спортсмены. Также организаторы подготовили фотозону и детскую развлекательную программу. В связи с забегом частично перекрыто автомобильное движение по Садовому кольцу и набережным, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники забега
Участники забега
Участники забега
Участники забега
Участники забега
Участники забега
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.