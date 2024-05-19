ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автомобилистам готовят новое наказание за скрытый номер

16:44
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Лишение ВУ на полтора года

Лишиться прав на полтора года за скрытый госномер на машине. Такая перспектива может скоро стать реальностью. На этой неделе правительственная комиссия одобрила поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за использование устройств, помогающих прятать регистрационные знаки.

И дело не только в попытках лихачей избежать штрафов за превышение скорости. Это вопрос, в том числе и террористической безопасности.

Тронут ли тех, кто продаёт "перевёртыши"? И что будет с любителями сэкономить на парковке? Смотрите репортаж Александра Огородникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Закрытый автомобильный номер
Закрытый автомобильный номер
Комплекс фотовидеофиксаци
Комплекс фотовидеофиксаци
Автомобильное движение
Автомобильное движение
Закрытый автомобильный номер
Закрытый автомобильный номер
Инспектор ДПС
Инспектор ДПС
Закрытый автомобильный номер
Закрытый автомобильный номер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.