Автомобилистам готовят новое наказание за скрытый номер

Лишение ВУ на полтора года

Лишиться прав на полтора года за скрытый госномер на машине. Такая перспектива может скоро стать реальностью. На этой неделе правительственная комиссия одобрила поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за использование устройств, помогающих прятать регистрационные знаки.

И дело не только в попытках лихачей избежать штрафов за превышение скорости. Это вопрос, в том числе и террористической безопасности.

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