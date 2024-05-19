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Приз - стиральная машина: как проходил первый в СССР конкурс красоты

15:56
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Это было 35 лет назад

35 лет назад в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР". На тот момент - затея революционная. Железный занавес рушился, советскую страну начал захватывать западный масскульт.

Демонстрация пляжных ансамблей полуобнажёнными участницами казалась верхом свободы нравов. Одних восхищала, у других вызывала оторопь.

Юлия Богоманшина выяснила была ли победа в конкурсе билетом в райскую жизнь, и почему сейчас соревнования красавиц уже мало кому интересны (смотрите видео).

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