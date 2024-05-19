Объём специализированной медпомощи в Москве увеличится более чем в 1,5 раза

Детали сообщил Сергей Собянин

В этом году в Москве более чем в полтора раза увеличится объём специализированной медицинской помощи. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, целевые программы, направленные на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, реализуются по 14 направлениям. Собянин назвал основные из них: травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия.

Теперь современную помощь в московских клиниках смогут получить на 40 тысяч человек больше. К примеру, более чем на треть увеличится объём высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

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