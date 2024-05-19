ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В проекте "Новые адреса счастья" приняли участие 50 тысяч московских пар

19:06
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Появляются новые локации для проведения церемоний бракосочетания

За последние пять лет в проекте "Новые адреса счастья" приняли участие 50 тысяч пар. Сергей Собянин назвал самые популярные локации для бракосочетания: 84-й этаж башни "ОКО", особняк "Роял" на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница "Националь".

Мэр отметил, что торжественные церемонии под марш Мендельсона проходят даже в кабинах канатной дороги и на футбольных матчах.

В этом году в Москве появились новые места проекта - усадьба Зубовых и библиотека-читальня имени Пушкина, сообщается на портале мос.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
Свадьба в метро
Свадьба в метро
Свадьба
Свадьба
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.