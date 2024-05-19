В проекте "Новые адреса счастья" приняли участие 50 тысяч московских пар

Появляются новые локации для проведения церемоний бракосочетания

За последние пять лет в проекте "Новые адреса счастья" приняли участие 50 тысяч пар. Сергей Собянин назвал самые популярные локации для бракосочетания: 84-й этаж башни "ОКО", особняк "Роял" на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница "Националь".

Мэр отметил, что торжественные церемонии под марш Мендельсона проходят даже в кабинах канатной дороги и на футбольных матчах.

В этом году в Москве появились новые места проекта - усадьба Зубовых и библиотека-читальня имени Пушкина, сообщается на портале мос.ру.

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