Вертолёт с президентом Ирана на борту потерпел аварию

О судьбе политика ничего не известно

Вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел аварию в регионе Восточного Азербайджана. Раиси и Абдоллахиян возвращались обратно после визита в Азербайджан, пишет Tasnim.

Команда спасателей пытается добраться до севшей в горах машины. Мосто аварийной посадки находится примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана.

Раиси был в Азербайджане сегодня рано утром. Он участвовал в открытии плотины на реке Араз вместе с президентом Ильхамом Алиевым.

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