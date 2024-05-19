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Вертолёт с президентом Ирана на борту потерпел аварию

16:09
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

О судьбе политика ничего не известно

Вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел  Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел аварию в регионе Восточного Азербайджана. Раиси и Абдоллахиян возвращались обратно после визита в Азербайджан, пишет Tasnim.

Команда спасателей пытается добраться до севшей в горах машины. Мосто аварийной посадки находится примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана.

Раиси был в Азербайджане сегодня рано утром. Он участвовал в открытии плотины на реке Араз вместе с президентом Ильхамом Алиевым.

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Ибрахим Раиси
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