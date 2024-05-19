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Найдено место аварии вертолёта с Ибрахимом Раиси на борту

17:20
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Машина села в горах

Определено точное местонахождение совершившего жёсткую посадку вертолёта президента Ирана, сообщает Tasnim. ЧП произошло в районе села Узи, расположенного в районе Арсбарана. К месту крушения были направлены спасательные бригады. В то же время вертолёт со спасателями из-за тумана не смог приземлиться в районе аварии, передаёт агентство IRNA.

Ранее сообщалось, что в горах Восточного Азербайджана потерпел аварию вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

Команда спасателей пытается добраться до севшей в горах машины. Она находится примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана.

Раиси был участвовал в Азербайджане в церемонии открытия плотины на реке Араз вместе с президентом Ильхамом Алиевым.

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