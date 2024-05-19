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Собянин рассказал, как в Москве прошла акция "Ночь в музее"

19:39
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

Прошли десятки интересных мероприятий

В акции "Ночь в музее" приняли участие около 350 тысяч москвичей. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что свои двери перед посетителями открыли порядка 160 площадок - музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы. Вход был бесплатным.

Прошли пешеходные и самокатные экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с известными людьми и множество других мероприятий.

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Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
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