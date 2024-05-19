Вице-премьер Словакии сделал сообщение о состоянии Роберта Фицо

В главу правительства стреляли

Жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо вне опасности. Прогноз по его выздоровлению позитивный, однако состояние всё ещё серьёзное. Об этом рассказал вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.

Он назвал чудом работу врачей в больнице города Банска-Быстрица, которые за последние дни провели главе кабмина две успешные операции, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова 15 мая. Он получил несколько ранений, в том числе, в грудь и живот. Стрелявший в Фицо - 71-летний Юрай Цинтула свою вину признал и заявил, что мотивом для преступления стало его несогласие с политикой премьер-министра. Теперь нападавшему грозит пожизненное заключение.

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