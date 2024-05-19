Аятолла Хаменеи собрал Совбез Ирана на экстренное совещание

В горах потерпел крушение вертолёт с президентом

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи провёл экстренное заседание Совбеза страны после сообщений об аварии вертолёта с президентом Раиси на борту, сообщает Tehran Times.

Тем временем, установлено местонахождение совершившего жёсткую посадку вертолёта президента Ирана. ЧП произошло в районе села Узи. К месту крушения были направлены восемь машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в горах Восточного Азербайджана потерпел аварию вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

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