ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аятолла Хаменеи собрал Совбез Ирана на экстренное совещание

18:15
  • воскресенье
  • 19 мая 2024

В горах потерпел крушение вертолёт с президентом

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи провёл экстренное заседание Совбеза страны после сообщений об аварии вертолёта с президентом Раиси на борту, сообщает Tehran Times.

Тем временем, установлено местонахождение совершившего жёсткую посадку вертолёта президента Ирана. ЧП произошло в районе села Узи. К месту крушения были направлены восемь машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в горах Восточного Азербайджана потерпел аварию вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Али Хаменеи
Али Хаменеи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.