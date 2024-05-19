В горах Ирана спасатели ищут вертолёт с президентом Раиси

На месте предполагаемой катастрофы уже стемнело

В горах Ирана продолжается поисковая операция после сообщений о крушении вертолёта с президентом страны на борту. К предполагаемому месту крушения были направлены восемь машин скорой помощи, спасатели и военные, сообщают местные СМИ.

По некоторым данным, зона поиска находится на высоте, подъехать на машинах туда невозможно. Спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточный Азербайджан потерпел аварию вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

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