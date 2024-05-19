Захарова: Россия готова оказать помощь в поиске вертолёта с президентом Ирана

Он пропал с радаров днём 19 мая

Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолёта с президентом Ирана на борту. Об этом сообщила спикер российского МИД Мария Захарова.

По её словам, на Смоленской площади внимательно отслеживают появляющуюся информацию о судьбе пассажиров вертолёта, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.

Днём 19 мая в провинции Восточный Азербайджан потерпел аварию вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

К предполагаемому месту крушения были направлены восемь машин скорой помощи, спасатели и военные. Зона поиска находится на высоте, подъехать на машинах туда невозможно. Спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи провёл экстренное заседание Совбеза страны после сообщений об аварии вертолёта с президентом. Деталей об этом заседании информагентства не приводят.

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