Россия направит авиацию и 50 спасателей на поиски вертолета с президентом Ирана

Самолет с Эбрахимом Раиси разбился в провинции Восточный Азербайджан

Владимир Путин распорядился направить 50 спасателей из России на поиски вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Кроме того, в район поисковой операции будут направлены два самолета и один вертолет, сообщает РИА Новости на ссылкой на агентство IRIB, которое в свою очередь приводит слова советника президента России Игоря Левитина.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточный Азербайджан потерпел аварию вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

К предполагаемому месту крушения были направлены восемь машин скорой помощи, спасатели и военные. Зона поиска находится на высоте, подъехать на машинах туда невозможно. Спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.

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