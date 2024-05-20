Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

Спасатели обнаружили сгоревшие останки вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом заявил вице-президент страны Мохсен Мансури, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что спасатели добрались до места крушения вертолета. Летательный аппарат полностью сгорел.

Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем.

Всего на борту было восемь человек. Выживших нет.

Правительство Ирана в ближайшее время проведет экстренное совещание в связи с гибелью Раиси.

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