ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

08:04
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Спасатели обнаружили сгоревшие останки вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом заявил вице-президент страны Мохсен Мансури, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что спасатели добрались до места крушения вертолета. Летательный аппарат полностью сгорел.

Россия направит авиацию и 50 спасателей на поиски вертолета с президентом Ирана
В горах Ирана спасатели ищут вертолёт с президентом Раиси

Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем.

Всего на борту было восемь человек. Выживших нет. 

Правительство Ирана в ближайшее время проведет экстренное совещание в связи с гибелью Раиси.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сейед Эбрахим Раиси
Сейед Эбрахим Раиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.