Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

Спасатели обнаружили сгоревшие останки вертолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом заявил вице-президент страны Мохсен Мансури, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что спасатели добрались до места крушения вертолета. Летательный аппарат полностью сгорел.
Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем.
Всего на борту было восемь человек. Выживших нет.
Правительство Ирана в ближайшее время проведет экстренное совещание в связи с гибелью Раиси.