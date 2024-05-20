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Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

08:10
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Срок его полномочий истек

С понедельника, 20 мая, Владимир Зеленский утрачивает официальный статус президента Украины. Актер и шоумен Зеленский одержал победу на выборах президента Украины в 2019 году, обойдя уже занимавшего этот пост Петра Порошенко.
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Официально срок полномочий Зеленского истек — 20 мая принять полномочия главы государства должен был новый президент Украины. Однако в стране действует военное положение, а проводить выборы в таких условиях украинская конституция запрещает.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, какое значение имеет легитимность Зеленского для Москвы. Путин назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал, что по истечении официального срока президентских полномочий Зеленского "его власть в стране будет поддерживаться только за счет легитимации его со стороны Запада".

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