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В Раде рассказали об уничтожении 90% тепловых энергомощностей Украины

08:42
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Российские военные наносят удары по энергетическим объектам

Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре вывели из строя около 90% мощностей тепловых электростанций в стране. Такое заявление сделал бывший министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

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Как уточнил нардеп, "мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много". Говоря об ущербе для тепловой генерации страны, Кучеренко заявил, ссылаясь на украинских энергетиков, что "из восьми тысяч работает восемьсот".

Кучеренко выразил мнение, что даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, а значит Украину надолго ждут отключения света. Нардеп подчеркнул, что "давно должен был сказать президент, глава правительства – этот "дождь" надолго", сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

Тем временем российская энергетика сохраняет конкурентоспособность, несмотря на попытки западных стран ослабить ее при помощи рестрикций. Спикер Кремля Дмитрий Песков, оценивая указ президента США Джо Байдена о запрете импорта урана из России, заявил, что российская атомная отрасль — одна из передовых в мире, ее развитие будет продолжено.

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