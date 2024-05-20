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25 лет получил житель Новосибирска за попытку диверсии

08:29
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Мужчина пытался поджечь военкомат

К 25 годам лишения свободы приговорил второй Восточный окружной военный суд жителя Новосибирска Илью Бабурина. Об этом сообщает ТАСС. По данным следователей, мужчина планировал поджог военкоматов.

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Задания ему якобы передавали из батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). Первые пять лет Бабурин должен провести в тюрьме. Оставшиеся двадцать – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен путем частичного сложения наказаний.

Бабурина обвиняли по статьям о госизмене, теракте, участии в незаконном вооруженном формировании, покушении и содействии террористической деятельности. А также о нарушении тайны переписки или телефонных переговоров.

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