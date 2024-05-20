25 лет получил житель Новосибирска за попытку диверсии

Мужчина пытался поджечь военкомат

К 25 годам лишения свободы приговорил второй Восточный окружной военный суд жителя Новосибирска Илью Бабурина. Об этом сообщает ТАСС. По данным следователей, мужчина планировал поджог военкоматов.

Задания ему якобы передавали из батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). Первые пять лет Бабурин должен провести в тюрьме. Оставшиеся двадцать – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен путем частичного сложения наказаний.

Бабурина обвиняли по статьям о госизмене, теракте, участии в незаконном вооруженном формировании, покушении и содействии террористической деятельности. А также о нарушении тайны переписки или телефонных переговоров.

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