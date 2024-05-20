ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон хочет дать Киеву кредит под залог доходов от российских активов

08:54
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Это важно сделать до избрания Трампа

США вынуждают страны "Большой семерки" дать Киеву кредит под залог российских активов.

Белый дом хотел бы добиться передачи денег до возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке, пишет газета Financial Times.

Как сообщил собеседник издания, союзники США по G7 отнеслись к плану "с энтузиазмом", особенно после давления ряда американских чиновников.

Ожидается, что речь идет о сумме в несколько десятков  миллиардов долларов. План должны обсудить в июне на саммите G7.

Евросоюз и страны G7 в начале 2022 года заморозили половину российских валютных резервов. Сумма арестованных активов составила почти 300 миллиардов евро. Из них две трети находятся в Европе на счетах бельгийской рассчетно-клиринговой системы Euroclear.

20 апреля Палата представителей США одобрила конфискацию российских активов  в пользу Украины. В Кремле заявили, что решение Вашингтона приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Капитолий США
Капитолий США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.