Вашингтон хочет дать Киеву кредит под залог доходов от российских активов

Это важно сделать до избрания Трампа

США вынуждают страны "Большой семерки" дать Киеву кредит под залог российских активов.

Белый дом хотел бы добиться передачи денег до возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке, пишет газета Financial Times.

Как сообщил собеседник издания, союзники США по G7 отнеслись к плану "с энтузиазмом", особенно после давления ряда американских чиновников.

Ожидается, что речь идет о сумме в несколько десятков миллиардов долларов. План должны обсудить в июне на саммите G7.

Евросоюз и страны G7 в начале 2022 года заморозили половину российских валютных резервов. Сумма арестованных активов составила почти 300 миллиардов евро. Из них две трети находятся в Европе на счетах бельгийской рассчетно-клиринговой системы Euroclear.

20 апреля Палата представителей США одобрила конфискацию российских активов в пользу Украины. В Кремле заявили, что решение Вашингтона приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам.

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