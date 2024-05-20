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Группировка "Север" продолжает активное продвижение вглубь обороны противника

08:32
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Последние новости о ходе СВО

За сутки на трех направлениях потери ВСУ составили около полутора тысяч боевиков. Группировка "Север"  продолжила активное продвижение вглубь обороны противника. Отбиты пять вражеских контратак.

Группировка "Днепр" поразила около полусотни дронов и 44 пункта управления беспилотниками радикалов. 
Точные удары по врагу наносят самоходные артиллерийские установки "Малка" группировки "Юг". Расчеты самой мощной и дальнобойной пушки калибром 203 миллиметра уничтожают батареи, оборонительные сооружения, пункты управления и технику неонацистов. По противнику бьют осколочно-фугасными снарядами с  расстояния до 40 километров. Корректировку огня ведут с помощью беспилотников. Сразу после атаки "Малка" меняет место дислокации, чтобы не попасть под ответный удар.

А сверхзвуковые истребители Су-34 группировки "Восток" уничтожают командные пункты и живую силу националистов. В очередной раз экипажи сбросили на врага фугасные бомбы с универсальным модулем планирования. Он позволяет поражать цели, не входя в зону действия средств ПВО противника. Получив подтверждение, что задание выполнено, летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

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