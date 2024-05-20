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Два часа отражал атаку беспилотников: новые подвиги российских военных

08:35
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Новые примеры отваги и героизма наших военнослужащих в зоне СВО.

Рядовой Евгений Акулов и остальные члены экипажа танка были атакованы беспилотниками ВСУ. Враг предпринял многочисленные попытки уничтожить нашу бронетехнику. Однако механик-водитель Акулов в течение двух часов отражал налеты неприятеля и сумел ликвидировать три FPV-дрона. А нашу боевую машину ремонтники обещали вскоре вернуть в строй.

Гвардии лейтенант Дмитрий Татаринов и его взвод реактивной артиллерии поддерживает российские штурмовые группы в ходе наступления. Воздушной разведкой был обнаружен замаскированный вражеский опорник. В результате удара наших РСЗО уничтожены до взвода пехоты противника и подавлены восемь огневых точек.

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