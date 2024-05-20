Полномочия президента Ирана после гибели Раиси получит Мохаммад Мохбер

На 50 дней

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

Внеочередные выборы нового президента Ирана должны быть организованы в течение 50 дней. Это прописано в конституции Республики.

Как ожидается, сегодня правительство Ирана проведет экстренное заседание, пишет иранское агентство IRNA. Информация о точном времени пока не приводится.

Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло днем 19 мая в провинции Восточный Азербайджан.

Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем. Всего на борту было восемь человек. Выживших нет.

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