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В Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины

08:55
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Глава парламента Крыма заявил, что с Украины потребуют компенсацию

В Крыму решили оценить ущерб, который нанесли полуострову обстрелы со стороны ВСУ. Об этом заявил глава парламента Республики Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

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Политик отметил, что регион хочет получить компенсацию от Украины за нанесенный ущерб. Он подчеркнул,что обстрелы полуострова – это террористические атаки. По мнению Константинова, у властей найдутся "необходимые аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен".

Напомним, ВСУ атакуют полуостров регулярно. В ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS, запущенных Украиной.

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