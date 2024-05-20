В Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины

Глава парламента Крыма заявил, что с Украины потребуют компенсацию

В Крыму решили оценить ущерб, который нанесли полуострову обстрелы со стороны ВСУ. Об этом заявил глава парламента Республики Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что регион хочет получить компенсацию от Украины за нанесенный ущерб. Он подчеркнул,что обстрелы полуострова – это террористические атаки. По мнению Константинова, у властей найдутся "необходимые аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен".

Напомним, ВСУ атакуют полуостров регулярно. В ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS, запущенных Украиной.

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