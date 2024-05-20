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Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с Россией

09:22
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 30 ноября 2023 года

Глава финского кабмина Петтери Орпо выразил надежду на то, что после принятия в стране нового закона о выдворении мигрантов, пропускные пункты на границе с Россией можно будет открыть.
В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с Россией

Как заявил политик в интервью радиостанции Yle Radio Suomi, приняв соответствующий закон, "при обдумывании и обсуждении можно было бы попытаться открыть движение через границу". Как пример — "мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта", отметил Орпо.

Финский премьер допустил, что "если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие".

Вступив в НАТО, Финляндия стала недружественной для России страной. В Хельсинки решили отгородиться от некогда дружественного соседа забором с колючей проволокой, а в ноябре 2023 года финские власти решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Проблемы с пересечением границы Финляндия создает не только людям, но и грузам из России. Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов отмечал, что прибалтийские государства и Финляндия ведут себя безобразно, саботируя прохождение грузов через таможню и создавая искусственные очереди на границе.

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