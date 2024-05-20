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Индейцы племени навахо обсудят с Байденом запрет российского урана

09:31
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Они обеспокоены тем, что уран начнут добывать на их землях

Индейцы племени навахо запросили встречу с Джо Байденом и представителями Белого дома. Их не устраивает запрет на импорт урана из России, который ввел своим законом президент США.

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Представители коренного народа опасаются, что ограничения приведут к росту добычи и перевозки металла на их территориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.

Племя навахо занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров. Представители племени проживают на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. Официально зарегистрировано 400 тысяч человек из племени навахо.

Представитель индейцев подчеркнул, что они неизменно выступают против добычи урана на своей территории. Это грязное производство и несет риски для здоровья племени.

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