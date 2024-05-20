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Появились подробности крушения вертолета иранского президента

09:30
  • понедельник
  • 20 мая 2024

В районе ЧП наблюдалась термическая депрессия

Сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Днем 19 мая в районе жесткой посадки вертолета наблюдались термическая депрессия и низкая видимость. Горные вершины и перевалы были закрыты облаками, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение", - сообщил он агентству.

Порывы ветра местами достигали 21 метра в секунду. По словам метеоролога, обычно полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются.

В свою очередь пилот гражданской авиации с 40-летним стажем Владимир Сальников сообщил "Московскому комсомольцу", что, помимо сложных метеоусловий, причиной катастрофы мог стать отказ техники.

"Мне кажется, наиболее вероятная причина – отказ техники. Например, одного из двигателей. В этом случае в высокогорье на одном движке не полетишь", - рассказал он.

Кроме того, не исключаются и факторы внешнего воздействия на вертолет президента Ирана. Пока информации о ЧП очень мало. Нужно дождаться результатов официального расследования.

Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло днем 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем. Всего на борту было восемь человек. Выживших нет.

Два других вертолета из кортежа президента, на борту которых также находились высокопоставленные чиновники, благополучно достигли места назначения.

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Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси
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