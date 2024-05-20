Политик и сам чувствует уязвимость своих позиций

На Западе крайне обеспокоены падением рейтингов представителей власти Украины, особенно после принятия скандального закона о мобилизации. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказали в российской Службе внешней разведки.

Владимир Зеленский, официальный срок полномочий которого истек 20 мая, ощущает уязвимость своих позиций и пытается избавиться от "неблагонадежных" лиц во власти, отметили в СВР.

Для этого Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением надуманного заговора руководства управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства, подчеркнуло ведомство.

При этом в целом рейтинг Зеленского опустился до 17%, а в Вооруженных силах Украины его популярность не превышает 20%, цитирует сообщение разведки РИА Новости.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что Соединенным Штатам безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы этот человек был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией. В поисках сменщика Зеленскому США контактируют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим украинскими Вооруженными силами Валерием Залужным.

Российский лидер Владимир Путин объяснил, какое значение имеет легитимность Зеленского для Москвы. Путин назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

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