Такой указ подписал президент США Джо Байден

Почти треть ядерного топлива, которое используют американские атомные электростанции, обеспечивали российские поставщики, а потому эмбарго на поставки урана из России грозит Соединенным Штатам проблемами в энергетике.

Как отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, Соединенные Штаты уже предпринимали попытки заменить российский уран, но из этого ничего получалось — вплоть до остановки реакторов.

Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар признают, что если Россия прекратит поставки Соединенным Штатам обогащенного урана, возникнут проблемы именно в США. Поскольку на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше инфляции.

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников отметил, что Канада, Австралия и Казахстан потенциально могут возместить Соединенным Штатам российский уран, однако это потребует новых соглашений плюс есть геополитические риски, сообщает РИА Новости.

Тем временем российская энергетика сохраняет конкурентоспособность, несмотря на попытки западных стран ослабить ее при помощи рестрикций. Спикер Кремля Дмитрий Песков, оценивая указ президента США Джо Байдена о запрете импорта урана из России, заявил, что российская атомная отрасль — одна из передовых в мире, ее развитие будет продолжено.

Российский посол в США Анатолий Антонов предупредил, что финансовые потери для США от этого запрета окажутся куда существеннее, чем для России, хотя Белый дом продолжает провальные попытки нанести Москве стратегическое экономическое поражение.

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