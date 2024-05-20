В Санкт-Петербурге запретили парковать электросамокаты еще на девяти набережных

Поводом стало множество аварий

Свыше 5 тысяч элетросамокатов изъяли полицейские с улиц Санкт-Петербурга за неправильную парковку. А сегодня в городе вступают в силу новые жесткие ограничения для средств мобильности. Поводом стало множество аварий, уголовные дела и десятки пострадавших пешеходов.

Сотни двухколесных электрических коней томятся на складах ответственного хранения и нескоро дождутся своих седоков. Несколько дней подряд полиция Санкт-Петербурга проверяла во всех районах законность парковки средств индивидуальной мобильности. Результат - эвакуация более 5,5 тысяч единиц.

Это первая полномасштабная кампания в стране по борьбе с электросамокатами, точнее, последствиями ДТП с их участием, в результате которых страдают и даже гибнут прохожие.

В 2023 году только в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 178 ДТП с участием электросамокатов. 177 человек пострадавших, один погиб. В этом году сначала января – уже более сорока случаев. А казалось, электросамокат - ну просто идеальное средство передвижения по большому городу.

Его полюбили за доступность, экологичность, миниатюрность. Но, увы, технический прогресс оказался быстрее развития тех, для кого предназначен. Николай Клименков уже год лечит 7-летнего сына: 20 июня 2023 года его сбил пьяный турист на электросамокате. Мужчина промчался по пешеходной зоне с фонтанами, где бегали дети. У ребенка - перелом нижней челюсти со смещением, нарушен кровоток к головному мозгу, мальчик теперь панически боится людей на двухколесном транспорте

"Все, кто хочет пользоваться средствами индивидуальной мобильности, должны в обязательном порядке проходить обучение, получать удостоверение, такое же, как те, кто водит автомобиль", - говорит Николай.

Из-за пробелов в законодательстве водители электросамокатов фактически оказались вне зоны любой ответственности - ситуация с этим видом транспорта в крупных городах просто вышла из-под контроля. Столкновения с автомобилями на дорогах, с прохожими на тротуарах - виновники зачастую уезжают, даже не оглянувшись назад.

"Они ездят как хотят, где хотят, правил дорожного движения не знают. Даже бравируют открыто, что им можно ездить пьяными. Нагло злоупотребляют промежуточным положением между автолюбителем и пешеходом, при этом не желая соблюдать правила ни для машин, ни для пешеходов, что хотят то и творят", - возмущается житель Санкт-Петербурга Антон Бородавченко.

Пока власти искали законные инструменты борьбы с кикшеринговым бизнесом, жители центральных районов Петербурга даже пытались сами устроить референдум о полном запрете арендных электросамокатов. Итоги признали юридически нелегитимными, но проблема зазвучала, наконец, на федеральном уровне.

"Мы сейчас прорабатываем федеральный закон, чтобы хотя бы на базе эксперимента на уровне субъекта можно было бы вводить правила как-то: ограничения в конкретных районах, ограничения снижения скорости, и чтобы доходы от деятельности платились в бюджет субъекта, чтобы на эти деньги могли делать велодорожки", - говорит Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

С 20 мая в Петербурге вводятся новые ограничения для электросамокатов. К 59 улицам, где запрещена их парковка, добавят еще девять участков городских набережных - все они в историческом центре. Вводятся ограничения скорости вблизи станций метро в часы пик утром и вечером. А на тротуарах шириной менее 2-3 метров ездить на самокатах вообще запретят. Насколько действенны будут все эти меры, покажет статистика. Полиция же Петербурга намерена проверить каждую из 5,5 тысяч арестованных единиц на техническую исправность. По всем последним ДТП с участием электросамокатов, где есть серьезно пострадавшие, возбуждены уголовные дела.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центр", Санкт-Петербург

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