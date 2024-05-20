ТАСС: практически ликвидирована группировка ВСУ на востоке Часова Яра

Восточная часть города в "серой" зоне

На востоке Часова Яра практически уничтожена группировка ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей в силовых структурах Донецкой Народной Республики. Отмечается, что сейчас часть города находится в серой зоне.

Собеседник отметил, что те украинские военные, кто смог покинуть город, уже ушли. Остальные были уничтожены. При этом украинское командование упорно пытается перебросить в эту часть города свежие резервы. Эти попытки срывает работа российской артиллерии и летчиков.

ТАСС напоминает, что по данным силовиков ДНР, группировка ВСУ в Часовом Яре находится в оперативном окружении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"