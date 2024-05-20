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Три медведя напали на спортсмена в Башкирии

10:24
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Мужчина распугал зверей криком

Медведица с медвежатами решила поучаствовать в пробежке вместе с жителем Башкирии. О ЧП рассказал телеграм-канал Baza. Молодой человек по имени Ильсур приехал в деревню Кучуково и решил пробежаться по лесу. 
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Однако мужчине стало не до занятий спортом, когда он заметил, кто решил составить ему компанию. Это была медведица и два ее медвежонка. Они были метрах в 10 от спортсмена. Ильсур вспомнил, что бежать нельзя - медведи догонят, и решил кричать. 

Вопли молодого человека загнали медвежат на дерево. А медведица сначала кинулась защищать потомство, но потом предпочла ретироваться.

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