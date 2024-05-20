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КНДР объявила о мерах по повышению ядерного сдерживания

10:31
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Это реакция на субкритическое ядерное испытание в США

Северная Корея вынуждена повысить всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического испытания, проведенного в Соединенных Штатах.. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказал представитель Министерства иностранных дел КНДР.
КНДР испытала новейшую баллистическую ракету

Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), Пхеньян принял соответствующее решение, "чтобы подготовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США".

Северная Корея не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын, лично понаблюдав за очередным запуском баллистической ракеты, заявил, что Пхеньян будет стремиться повысить стратегическую роль своих ядерных сил к 2025 году, чтобы гарантировать безопасность страны.

В сентябре 2023 года Верховное народное собрание КНДР приняло поправки в Конституцию, закрепляющие статус северокорейских ядерных сил и их ускоренное развитие в целях обеспечения гарантий прав страны на существование, защиту мира и стабильности.

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