На Западе продолжают обсуждать возможность вмешательства в украинский конфликт

Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией. Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как заявила эстонский политик в интервью The Financial Times, она не может "представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию".

При этом Каллас подтвердила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев. Однако, по утверждению главы эстонского кабмина, эти государства не берут ответственность за гибель своих граждан на Украине.

Ранее в Верховной раде Украины призвали главу государства Владимира Зеленского попросить западных партнеров ввести свои войска на Украину, подчеркнув, что "эти решения должны были быть приняты еще вчера" с учетом сложного положения украинской армии на фронте.

Российская сторона отмечала, что Запад уже вовлечен в украинский конфликт, поскольку продолжает накачивать киевский режим вооружениями и отправляет на Украину своих военных инструкторов. Замглавы МИД России Александр Грушко предупредил, что украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб.

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