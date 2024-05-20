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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

10:37
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Эбрахим Раиси был выдающимся политиком

Президент России Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью главы государства Эбрахима Раиси.

Российский лидер подчеркнул, что Раиси был выдающимся политиком, пользовался высоким уважением у соотечественников и авторитетом за рубежом.

Благодаря Раиси уровень отношений между Россией и Ираном вышел на уверенный уровень стратегического партнерства. Он был настоящим другом России, внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами.

"Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе, - передает слова Путина сайт Кремля.

Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло днем 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем. Всего на борту было восемь человек. Выживших нет.

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