Израиль заверил в непричастности к крушению вертолета президента Ирана

Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Израиль не имеет отношения к крушению вертолета, в результате которого погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил израильский чиновник на условиях анонимности.

По словам представителя властей Израиля, которого цитирует агентство Reuters, "это были не мы".

Утром 20 мая иранские власти официально подтвердили гибель главы государства Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Политик "принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам", отмечалось в заявлении Тегерана.

Вскоре после этого в Иране прошло внеочередное заседание правительственного совета под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера. Он временно принял на себя обязанности главы государства. Внеочередные выборы нового президента Ирана должны быть организованы в течение 50 дней.

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