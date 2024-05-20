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Израиль заверил в непричастности к крушению вертолета президента Ирана

11:19
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Израиль не имеет отношения к крушению вертолета, в результате которого погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил израильский чиновник на условиях анонимности.

Найдено место аварии вертолёта с Эбрахимом Раиси на борту
Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
Появились подробности крушения вертолета иранского президента

По словам представителя властей Израиля, которого цитирует агентство Reuters, "это были не мы".

Утром 20 мая иранские власти официально подтвердили гибель главы государства Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Политик "принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам", отмечалось в заявлении Тегерана.

Вскоре после этого в Иране прошло внеочередное заседание правительственного совета под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера. Он временно принял на себя обязанности главы государства. Внеочередные выборы нового президента Ирана должны быть организованы в течение 50 дней.

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Место крушения вертолета президента Ирана
Место крушения вертолета президента Ирана
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