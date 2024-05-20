Цена золота установила новый исторический максимум

В отрасли ждут снижения ключевой ставки ФРС

Цены на золото обновили рекорд в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник, 20 мая. Показатель достиг 2450,05 доллара за тройскую унцию. Золото торгуется примерно на 1% дороже, чем в конце предшествовавшей сессии.

Эксперты связывают это с ожиданием решения Федеральной резервной системой США по ключевой ставке. На фоне замедления инфляции в Соединенных Штатах предполагается, что регулятор решит снизить показатель.

Наряду с этим играет роль трагедия в Иране: гибель главы государства Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Это усиливает политический хаос на Ближнем Востоке, сообщает "Интерфакс".

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