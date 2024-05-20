В Якутии из-за паводка введён режим ЧС

В эпицентре стихии оказался Намский район

В Якутии из-за сложной паводковой ситуации введён режим ЧС. В зоне бедствия оказались 16 населённых пунктов.

В эпицентре стихии оказался Намский район. Подтоплено почти 500 домов. Под водой дороги, движение ограничено. Помощь водителям оказывают спасатели. На пострадавших территориях МЧС наращивает группировку. Задействовано почти 400 специалистов. Они укрепляют дамбы, доставляют продукты и предметы первой необходимости.

Уровень реки Лена поднялся из-за активной фазы ледохода, и, по прогнозам, в ближайшие дни вода продолжит прибывать.

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