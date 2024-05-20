Раиси похоронят 21 мая в Тебризе

Недалеко от места крушения

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило иранское агентство Mehr. Тебриз - административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан.

В Иране объявлен пятидневный траур по погибшему президенту.

Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло днем 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом в вертолете были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем. Всего на борту было восемь человек. Выживших нет.

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