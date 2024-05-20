В ЕС испугались превращения Фицо в разрушительную силу

Политик пережил покушение

Европейские чиновники боятся, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо, уже выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, станет еще более разрушительной силой в альянсе.

Как пишет The Financial Times, еще до покушения Фицо примкнул к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, выступая против кандидатуры главы кабмина Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО.

Источник указывал, что Роберт Фицо до сих пор проявлял склонность к компромиссам чаще в приватном порядке, нежели во время своих "воинственных" появлений на публике, а потому словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".

Однако попытка покушения, едва не стоившая Роберту Фицо жизни, может сделать его "более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан", полагают собеседники FT.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев пожелал Роберту Фицо поправиться как можно быстрее от тяжелого ранения. Он заявил, что таких, как Фицо, в Европе единицы, а в поступке напавшего на него — "квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой".

Российский лидер в тот же день, когда было совершено покушение, направил президенту Словакии телеграмму, в которой назвал случившееся чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Владимир Путин заявил, что знает Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека — президент России выразил надежду на то, что это поможет пострадавшему политику выстоять.

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