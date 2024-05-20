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ВСУ ударили западным оружием по окрестностям Луганска

11:37
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Пасечник: по ЛНР прилетела французская ракета

ВСУ ударили по жилому массиву поселка Юбилейный ракетой французского производства. Такую информацию озвучил глава ЛНР Леонид Пасечник. Эту же информацию подтвердили агентству РИА Новости в силовых структурах региона.

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Французы "помогают" уничтожать мирное население, заявил собеседник агентства. В свою очередь глава ЛНР заявил, что удары по мирным кварталам активизировались в тот момент, когда ВСУ начали нести серьезное поражение на фронте.

В результате удара по поселку Юбилейный начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока не было.

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