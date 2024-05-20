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Поддержать садоводов предложили депутаты Госдумы

12:13
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Предлагают раздавать гражданам бесплатные семена

В России необходимо ввести дополнительные меры поддержки для садоводов и огородников. Об этом заявил депутат Госдумы России Виталий Милонов, сообщает RT.

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Народный избранник написал обращение к министру сельского хозяйства Оксане Лут. Милонов напомнил, что приусадебное хозяйство в России широко развито. но ведется оно в частном порядке. А если предоставить гражданам льготы, то они будут работать на благо страны. А значит будет обеспечена стратегическая безопасность.

Депутат предлагает обеспечивать садоводов и огородников льготными семенами. А в некоторых случаях даже раздавать из бесплатно. Кроме того, проводить открытые лекции по садоводству. И предоставить возможность реализовывать товар на сезонных ярмарках.

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