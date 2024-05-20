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В России стартовала акция по обмену мелочи на бумажные деньги

12:17
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Также деньги могут зачислить на счет

Центробанк 20 мая запустил акцию по обмену монеток на бумажные деньги.

Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков, передает РИА Новости.

До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.

Акция проходит второй раз. В прошлом году банки собрали более 20 миллионов монет почти на 83 миллиона рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.

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