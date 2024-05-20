В России стартовала акция по обмену мелочи на бумажные деньги

Также деньги могут зачислить на счет

Центробанк 20 мая запустил акцию по обмену монеток на бумажные деньги.

Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков, передает РИА Новости.

До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.

Акция проходит второй раз. В прошлом году банки собрали более 20 миллионов монет почти на 83 миллиона рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.

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